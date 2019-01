Medienbildung praxisorientiert und lebensnah umsetzen

Creglingen.Die Realschule Creglingen ist dem „Digitalpakt“ voraus: Sie investiert in digitale Bildung und hat jetzt unter anderem 16 programmierbare Roboter angeschafft.

Auf politischer Ebene wird seit Jahren über fehlenden Fortschritt in Sachen Digitalisierung an Schulen diskutiert. Die Lösung schien der so genannte „Digitalpakt“ zu sein. Dieser sollte ermöglichen, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Ausstattung der Schulen auf den neuesten Stand gebracht werden kann.

Vielerorts freute man sich über diese Nachricht. Doch zurzeit scheint es unsicher, ob die angekündigten Milliarden überhaupt ausgezahlt werden: zwischen den Ländern und dem Bund ist ein Streit entbrannt. „Vor dem Hintergrund, dass digitale Medien bereits seit Jahren zur Lebenswirklichkeit unserer Heranwachsenden gehören, ist die politische Diskussion zwar nachvollziehbar, aber in der Sache nicht förderlich“, schreibt die Realschule jetzt in einer Pressemitteilung.

Anstatt abzuwarten, habe man an der Realschule Creglingen die Initiative in diesem Bereich bereits früh ergriffen und die Bedeutung der Medienbildung erkannt. So gebe es seit vielen Jahren Medienworkshops, die vom Förderverein der Schule unterstützt werden. Hier werde nicht nur der Medienkonsum hinterfragt, sondern die Schüler auch auf Gefahren, die im Internet lauern, hingewiesen.

Im Bildungsplan 2016 wurde für die allgemeinbildenden Schulen unter anderem das Fach Medienbildung eingeführt. Bei älteren Kindern und Jugendlichen sollte die informationstechnologische Bildung inhaltlich auch durch Wahlkurse stärker gefördert werden. Der Wunsch der Schulleiterin der Realschule Creglingen, Diana Romen, sei es, „die Medienbildung an der Realschule Creglingen praxisorientiert und lebensnah“ umzusetzen. Neben flächendeckendem WLAN im Schulgebäude hat die Schule deshalb auch zwei Klassensätze Tablets und 16 programmierbare Roboter angeschafft. Sie kommen im Unterricht in verschiedenen Fachbereichen zum Einsatz. Die Schüler können auch in ihrer Freizeit erste Erfahrungen mit den Robotern machen: im Rahmen der offenen Ganztagsschule gibt es bereits eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt. Im Informatikunterricht der siebten Klassen und dem aufbauenden Wahlfach Informatik in Klasse 8 bis 10 soll es darum gehen, selbst etwas zu programmieren. Realschullehrer Stefan Gerlinger, der die Roboter federführend betreut, wisse, dass Schüler im Internet zwar den Zugriff auf jede Art von Wissen hätten, kenne aber die Schwierigkeit bei der Anwendung. So könne sich zwar jeder Informationen beschaffen, wie man einen Roboter programmiert. Es aber selbst tatsächlich zu tun und dann den Roboter auch in Aktion zu sehen, werde nun ermöglicht. Dabei können auch Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung oder Lichtsensoren angesteuert werden.

Die Einsatzmöglichkeit der Tablets ist vielfältig: mit passenden Apps kann ein differenzierender und anschaulicher Unterricht realisiert werden. Das Erstellen von kurzen Bildergeschichten, eigenen Hörspielen oder eines Bewerbungsvideos sind nur einige Beispiele für angewandte Medienkompetenz, die den Schülern abverlangt wird. rsc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019