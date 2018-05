Messer gezückt bei Schlägerei

Anzeige

Creglingen.Eine körperliche Auseinandersetzung sorgte am Donnerstagabend (Feiertag) in Creglingen für Aufsehen und führte zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 19.30 Uhr war es hinter einem Imbiss an der Rothenburger Straße zu einer Schlägerei zwischen einem 42-Jährigen und einem 25-Jährigen gekommen. Dabei hatte der 42-Jährige den jüngeren Mann an der Nase verletzt. Der 25-Jährige verließ daraufhin die Örtlichkeit und ging nach Hause. Seine Eltern kamen gegen 21.30 Uhr an den Imbiss zurück, um den 42-Jährigen zur Rede zu stellen. Offenbar ging der 42-Jährige dabei mit einem Messer auf den 50-jährigen Vater los. Seine 50-Jährige Ehefrau nahm dem Angreifer die Waffe ab und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei zwischen dem 50-Jährigen und dem 42-Jährigen. Als die Polizei mit mehreren Einsatzwagen beim Imbiss ankam, waren zirka 20 Personen vor Ort. Die Beteiligten waren zum Teil stark alkoholisiert. Es flogen keine Fäuste mehr und die drei Streithähne wollten von den Vorfällen nichts mehr wissen. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer. Der Grund für die Auseinandersetzung ist unklar. pol