Minischränkchen selbst fertigen

Creglingen.Lust auf Selbermachen? Bei den Holzseminaren des „Atelier de Bois“ in Creglingen gehören männliche Teilnehmer nicht zu der vorrangig beworbenen Zielgruppe - die Seminare sind auf Frauenbesuch ausgerichtet.

Jetzt stehen Kurse für „Sitzbänke mit offener Zinkung“ an. Schwerpunkt ist die traditionelle Handarbeit des Schreinerberufs, die in Ansätzen vermittelt wird. Am 27. Oktober wird ein „Holzkurs für Frauen“ - also männerfrei - angeboten. Gefertigt wird ein Minischränkchen, z.B. für die Arznei- oder Nähzeugaufbewahrung. Maximal können vier bis fünf Frauen teilnehmen. Kursleiterin ist Bettina Löhr-Hentz. Weitere Informationen über www.atelier-de-bois.de, Telefon 07933/7005297.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.08.2018