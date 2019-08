„Mit Anwohnern gesprochen“

Creglingen.Für Walter Wörrlein aus Creglingen ist es ein Dauerärgernis: In der Torstraße wird seinen Angaben zufolge der ohnehin schmale Gehweg öfters mit Mülltonnen zugestellt beziehungsweise durch Autos zugeparkt. Er appellierte am Dienstag in der Cafeteria des Schulzentrums an den neuen Gemeinderat, sich der Problematik anzunehmen.

Bürgermeister Uwe Hehn stellte klar, die Stadtverwaltung habe sich des Problems bereits angenommen. „Wir haben mit den betroffenen Anwohnern gesprochen und auch einen Brief geschrieben“. Leider sei die Erfahrung die, dass mahnende Worte nach einigen Wochen wieder vergessen seien, so das Stadtoberhaupt. Die Anregung Walter Wörrleins, den betroffenen Anwohnern andere Stellplätze, etwa auf der gegenüberliegenden Straßenseite, für die Mülltonnen zuzuweisen, nahm Uwe Hehn zustimmend auf.

Walter Wörrlein kritisierte ferner die Verkehrssituation an der L 1005 in Richtung Münster, und zwar an der Stelle, an der die Treppe vom Kinderspielplatz am Mühlbach hoch zur Straße führt. „Dort steht man unvermittelt auf dem Gehweg“, sagte Wörrlein. Und dieser Gehweg werde auch von Radfahrern benutzt, die mit hohem Tempo von Münster Richtung Creglingen fahren.

„Erwachsene dürfen auf Gehwegen eigentlich nicht Radfahren“, entgegnete Uwe Hehn, der aber zusagte, das Thema in der nächsten Verkehrsschau anzusprechen. Außerdem soll im Herbst die Hecke an der Leitplanke zurück geschnitten werden, um die Sichtverhältnisse wieder zu verbessern. abo

