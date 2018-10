Mit Benzin übergossen

Rothenburg.Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntagnachmittag in Folge eines letztlich alltäglichen Verkehrsgeschehens auf dem Gelände einer Tankstelle in der Nördlinger Straße.

Ein 22-jähriger Autofahrer war kurz nach 15 Uhr aus Richtung Gebsattel kommend am so genannten Reichsapfel möglicherweise etwas knapp vor einem vorfahrtsberechtigten Auto in die Staatsstraße 2419 eingefahren.

Wenig später fuhr der junge Mann in die Tankstelle ein und betankte sein Fahrzeug. Hierbei stieg der Beifahrer eines blauen Pkw – beschrieben wird er als beleibter, etwa 1,90 Meter großer Endfünfziger mit kurzärmeliger Jeansjacke – aus und beschimpfte ihn wegen der angeblichen Vorfahrtsverletzung. Ohne Vorwarnung wurde er von dem kräftigen Mann mit Vollbart am Hals gepackt und gewürgt. Anschließend zog der noch Unbekannte die Zapfpistole aus dem Tankstutzen und übergoss den 22-Jährigen mit Benzin, ehe er wieder in den von einem älteren Mann gesteuerten Wagen einstieg und wegfuhr. Derzeit werden bereits gesicherte Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Zeugen des Geschehens können sich unter Telefon 09861/9710 mit der Polizei Rothenburg in Verbindung setzen.

