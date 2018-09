Mit der „Post-Lina“ unterwegs

Creglingen.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ veranstaltete am vergangenen Freitag seinen zehnten Kultur-Kulinarischen Spaziergang in Creglingen. Kultur und Kulinarik standen im Mittelpunkt und wurden durch einen Stadtspaziergang und ein fränkisches Buffet realisiert. Die Veranstaltung aus der beliebten Reihe war erneut ausverkauft.

Große Herausforderungen

Creglingen war erstmals Gastgeber. Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ stellte heraus, dass durch die Kulinarischen Spaziergänge vor allem die Symbiose von Kultur und Kulinarik vermittelt werden soll. Bürgermeister Uwe Hehn berichtete, dass Creglingen an der Gemarkungsfläche gemessen in etwa halb so groß ist wie die Landeshauptstadt Stuttgart. Er stellte aber auch fest, dass die zahlreichen Siedlungsplätze eine große Herausforderung für die Stadt darstellen. Die Entfernungen vom Stadtzentrum zu den Wohnplätzen umfassen in jede Himmelsrichtung nahezu 20 Kilometer.

Positive Auswirkungen

Im Anschluss übernahm Post-Lina (Gertrud Schneider) die Führung. Sie geleitete durch die Hauptstraße zum Marktplatz, erläuterte den Faulturm und den Lindleinsturm sowie das Romschlössle.

Ebenso ging sie auf die Herrgottskirche mit dem Tilman-Riemenschneider-Altar und dem gegenüber gelegenen Fingerhutmuseum ein. Anhand des Romschlössles erläuterte sie, welche positiven Wirkungen eine Stadtsanierung nach sich ziehen könne.

Das Romschlössle wurde 2004 grundlegend saniert und einer neuen Nutzung zugeführt. Es beheimatet heute unter anderem die Musikschule und die Bibliothek.

Der zweite Teil des Spaziergangs war der Kulinarik gewidmet. Karl Haag, unterstützt durch seine Frau und seinen Sohn, stellte in der heimeligen Posthalterei die Weine vor. Es waren ein Creglinger Kerner Kabinett halbtrocken, ein Silvaner Trocken aus Röttingen und ein Schwarzriesling aus Markelsheim für den Abend ausgewählt worden.

Nächster Termin steht schon fest

Der 11. Kulinarische Spaziergang findet bereits am Freitag, 17. Mai 2019, in Böttigheim statt. Dabei wird schwerpunktmäßig auf Naturdenkmale eingegangen. So wird das Landschaftsschutzgebiet „Elsberg“ besucht und erläutert. Für diese Veranstaltung können bereits jetzt Anmeldungen vorgenommen werden. Kontakt über den Tourismusverband, Telefon 09341/82-5806. tlt

