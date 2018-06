Mit Leidenschaft und Pioniergeist

Anzeige

Creglingen.Es ist ein Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte – und zwar ein lebendiges und erfolgreiches: In diesem Jahr wird das schwäbische Familienunternehmen Karl Schnell (KS) 70 Jahre alt. In der Industriestraße in Creglingen befindet sich einer der Hauptstandorte. Gefeiert wurde am neuen Standort der Ersatz- und Verschleißteilefertigung HoPla mit einem großen Fest.

Grund zum Feiern gab und gibt es reichlich: Aus dem regionalen Fertigungsbetrieb für Häcksler, den Karl Schnell 1948 in Winterbach gründete, ist längst ein Global Player und einer der weltweit führenden Maschinenbauer für die Nahrungsmittelindustrie geworden, der nahezu alle Märkte der Welt mit Technologien und Maschinen versorgt.

„Große Leidenschaft, ungebrochener Pioniergeist, beharrliche Innovationskraft und die konsequente Bereitschaft, Veränderungen als Chancen zu verstehen – dass macht den Geist von KS aus. Das galt und gilt stets für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und darauf können wir alle mit Fug und Recht stolz sein“, erklärt Geschäftsführer Dr. Ernst-Otto Schnell.