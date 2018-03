Miteinander statt nur „daneben“

Anzeige

Creglingen.Im Kinder- und Familienhaus der Jugendhilfe Creglingen fand der erste Thementag des Main-Tauber-Institutes statt. Das Thema „Inklusion und Integration“ stieß auf eine sehr große Resonanz, so dass viele pädagogische Fachkräfte aus verschiedenen Institutionen der Region gekommen waren.

Der Heilpädagoge Michael Ebert führte die Teilnehmer mit seinem Vortrag über Inklusion in den Fachtag ein. Inklusion bedeute, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Die Umwelt und die Systeme sollen sich anpassen, so dass alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben können. Das Ideal von Inklusion wäre, wenn es keine Bedeutung mehr habe, ob man behindert oder nicht behindert ist und alle Menschen gleichbehandelt werden und dieselben Voraussetzungen haben.

Die Inklusion stellt seit 2006 ein Menschenrecht dar, das sogar einklagbar ist. In der Praxis werde die Inklusion oftmals aber nicht umgesetzt. Viele verwechseln Inklusion noch mit der Integration. Die Inklusion werde derzeit oft als „Zusatzangebot“ gesehen, nicht als flächendeckendes Menschenrecht.