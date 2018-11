Mitreißender Sound aus New Orleans

Musik geht ins Blut, manchmal erfasst sie auch den ganzen Menschen – wie beim Jazzkonzert in Creglingen.

Creglingen. Mitschwingende Oberkörper, zuckende Beine und Füße, taktschlagende Finger – alles war im Creglinger Romschlössle zu beobachten, als die Musiker des „Hotjazz Sextetts“ in die Anfangszeit des New Orleans Jazz entführten. Manche Besucher hielt es überhaupt nicht mehr auf den Stühlen, sie mussten im Tanz ihrem Bewegungsdrang nachgeben.

„Ich hätte mich geärgert, wenn ich bei diesem Konzert des Kunstvereins nicht dabei gewesen wäre“ – so kommentierte ein Besucher den rundum unterhaltsamem Abend, der richtig begeistert hat.

Dazu trugen nicht nur die souverän musizierenden Einzelkönner in diesem Sextett bei, sondern auch die lehrreiche und unterhaltsame Moderation von Toni Ketterle. Ob Kornett, Klarinette, Zugposaune, Klavier, Schlagzeug oder Tuba – jeder wurde fast bei jedem Chorus, den er intonierte, beklatscht.

Kein Wunder, hatte man doch Künstler an den Instrumenten, deren musikalische Stationen von ihrem außergewöhnlichen Können zeugen. Toni Ketterle war lange Jahre Leiter der Tonstudios der Bavaria Film, wo er große Produktionen wie Das Boot, Die Unendliche Geschichte, Homo Faber, Der Name der Rose, Comedian Harmonists, Das Geisterhaus betreute. Seine Version von Louis Armstrongs „Cornet Chop Suey“ riss die Leute vom Hocker.

Achim Bohlender, der Mann an der Klarinette, ist Mitglied mehrerer süddeutscher Formationen und Leiter eines eigenen Swing-Quintetts. Er umspielte die vom Kornett vorgegebenen Lead-Themen in großartiger Weise, legte auch ein rasantes Solo hin, was ihm das Publikum durch großen Beifall zu danken wusste.

Als freischaffender Musiker ist Erwin Gregg tätig, er hat bei Hugo Strasser, Max Greger, Udo Lindenberg, Konstantin Wecker oder der Spider Murphy Gang die Posaune gespielt. Entsprechend weltläufig ist auch sein Spiel in seiner nur ihm eigenen Phrasierung seiner Chorusse mit angenehm weichen Schleiftönen. Auch Leo Gmelch hat schon mit Udo Lindenberg und Konstantin Wecker gespielt, und er bewies an diesem Abend, dass man selbst der Tuba originelle Soli entlocken kann.

Die frühen Jahre

Über die Marching Bands, Spirituals und den Ragtime führte Toni Ketterle in die frühen Jahre des Jazz ein, dem sich Heye’s Society besonders widmet. New Orleans- , Dixieland- und Chicago-Jazz bis hin zum Swing, Oldjazz eben. D

ie Melancholie von „Georgia on my mind“ wusste Dr. Tino Rossmann, dessen Spezialität das Piano-Grundgerüst und die Vocals sind, dem Publikum gefühlvoll zu vermitteln.

Schon als die Beatles in ihren frühen Jahren von 1960 bis 1964 in Hamburg auftraten, war Heye Villechner in die Musik verliebt und sang mit ihnen (ja, mit den Beatles!) auf der Bühne damals „Ain’t she sweet“. Auch an diesem Abend schnappte er sich das Mikro und interpretierte den Ohrwurm so mitreißend, dass auch dazu getanzt wurde, sich selbst mit einem angedeuteten Shuffle verabschiedend. Mit der Kollektivimprovisation des Tiger Rag zu deutschen Schlagermelodien verabschiedete sich das Sextett, dem man gerne noch stundenlang zugehört hätte, um schließlich mit „What a wonderful world“ den endgültigen Schlusspunkt zu setzen. hoka

