Mittelalter trifft Gegenwart

Rothenburg.Eine Ausstellung mit dem Titel „Rothenburg meets Emoji“ findet ab 4. Mai im Rathausgewölbe in Rothenburg statt. Vernissage ist am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr. Beteiligt sind sechs Künstler, darunter auch zwei aus dem Raum Creglingen.

Ein lachendes Gesicht hier, ein gehobener Daumen dort oder gar eine klatschende Hand – so genannte Emoticons sind in den sozialen Netzwerken und digitalen Nachrichtendiensten wie WhatsApp omnipräsent.

Mit einem ikonischen Symbol auf den Punkt bringen, was man mit Worten per Nachricht schwer ausdrücken kann – das ist die Funktion von Smiley und Co. Einen starken Wiedererkennungswert liefert auch die Stadt Rothenburg ob der Tauber. Warum also das Einmalige der Stadt nicht auf die Symbolik der Emoticons übertragen, hat man sich bei der Stadt Rothenburg gefragt.

Der gestellten Thematik haben sich schließlich sechs Künstler verschrieben: Carmen Hiller, Pauline Pehl, Max Ohr und Veronika Herberger, Sabine Boas und Bettina Löhr-Hentz – die beiden letzteren aus den Creglinger Stadtteilen Finsterlohr und Reinsbronn stammend. Beide Künstlerinnen waren zuletzt bereits auch bei der freien Künstlervereinigung „Artgenossen“ vertreten. Bei den sechs Kunstschaffenden handelt es sich nun ebenso um einen losen Zusammenschluss für ein spezielles Projekt – eben „Rothenburg meets Emoji“.

Der spannenden Aufgabe hat sich das Sextett in den unterschiedlichsten Techniken gestellt – zum Beispiel in Form von Grafik, Papier, Fotografie, Holz, Objektkunst, Malerei. So soll mittelalterliche Kleinstadt mit der modernen Welt der digitalen Bildsprache vereint werden – nicht als Wettbewerb, sondern als Werkschau.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019