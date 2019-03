Möglichkeit, das Leben zu ordnen

Frauental.Alle mitnehmen und niemanden zurücklassen, das ist das Ziel des 2003 begonnenen „Projekt Chance“ im ehemaligen Kloster Frauental. Jugendliche Straftäter im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, die zu einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren verurteilt wurden, bekommen hier die Möglichkeit, ihr Leben neu zu ordnen.

MdL Hermino Katzenstein (Grüne) zeigte sich bei einem Besuch beeindruckt von diesem Konzept zur (Re-)Sozialisierung. Der Politiker wurde begleitet von den Kreisvorstandsmitgliedern der Grünen Dietrich Grebbin, Rainer Moritz und Thomas Tuschhoff.

Abschluss erwerben

Der scheidende Leiter Georg Horneber und sein Nachfolger Frank Greubel informierten. Während ihres durchschnittlich acht bis zwölf Monate dauernden Aufenthaltes renovieren die Jugendlichen das Kloster, berichtete Horneber. Bei ihrer Arbeit auf dem Bau erwerben sie Fähigkeiten in verschiedenen Handwerksberufen. Zudem sei es möglich, im Anschluss an das Projekt Berufsausbildungen etwa im Einzelhandel oder in der Altenpflege zu absolvieren. In der eigenen berufsvorbereitenden Schule erwerben sie einen Schulabschluss, der dem Hauptschulabschluss gleichgestellt ist. In der Diskussion beantwortete Georg Horneber auch kritische Fragen der Besuchergruppe. Jährlich gebe es fünf bis sieben Abbrüche.

Die Rückfallquote liege nach neuen Untersuchungen im Projekt Chance bei 60 gegenüber 75 bis 80 Prozent im üblichen Jugendstrafvollzug. Nicht geklärt werden konnte, ob es sich bei diesen Rückfällen nur um Ausrutscher oder um eine kriminelle Karriere handle. pm

