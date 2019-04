„Musik ist Lebensmittel und Himmelsleiter“

Schonach.Margret Stier aus Schonach leitet seit 33 Jahren den Landfrauenchor des Kreislandfrauenvereins. Heute feiert sie 75. Geburtstag.

„Bei uns ist immer viel gesungen worden“, berichtet Margret Stier im Gespräch mit unserer Zeitung beim Rückblick auf Kindheit und Jugend in der Domäne Hohebuch. Gemeinsam mit den drei Schwestern ist sie auf dem Staatsgut unterhalb von Waldenburg aufgewachsen. Die Eltern Elsa und Georg Gerster verwalteten die von Familie Hege geführte Domäne und bildeten mit ihr gemeinsam angehende Hauswirtschafterinnen und Landwirte aus.

Eine herrliche Kindheit sei es gewesen auf der Domäne mit Vieh, Schweinen, Pferden und den rund 200 Hektar Ackerfläche, berichtet Margret Stier.

Zur bunten Domäne-Gemeinschaft zählten auch etliche Taglöhner und mehrere Flüchtlingsfamilien, die nach dem Zweiten Weltkrieg dort eine Bleibe gefunden hatten. Sogar einen Kindergarten gab es auf dem Staatsgut.

1959 bezogen die Eltern nach reiflicher Überlegung den ererbten Hof in Schonach. Die beiden ältesten Töchter blieben noch auf der Domäne, um ihre Ausbildungen fortzusetzen. Margret Gerster besuchte die Handelsschule. Bis heute nutzt sie die Steno-Kürzel für schnelle Notizen und Textentwürfe. Nach einjähriger Tätigkeit in einem Pfarrhaushalt in Öhringen wechselte sie nach Schwäbisch Hall ins technische Büro des DIAK, bis die Eltern sie 1963 auf dem Hof in Schonach brauchten. Die folgende um ein Jahr verkürzte Hauswirtschaftsausbildung konnte sie teilweise auf dem heimischen Hof absolvieren. Da fand die Hauswirtschaftsmeisterin auch ihr ganz privates Glück mit dem Landwirtschaftsmeister Ernst Stier.

Die vier Töchter der Eheleute blieben gemeinsam mit ihren Ehepartnern der Landwirtschaft treu, und auch die 20 Enkelkinder vom Grundschüler bis zum Studenten kommen mit Begeisterung nach Schonach. Der enge Familienzusammenhalt half durch manchen Kummer und trug auch, als sich Margret Stier vor drei Jahren mit dem Tod ihres Mannes abfinden musste.

Wechsel war nie Thema

Im Landfrauenverein war die frisch zugezogene Neu-Schonacherin gleich herzlich begrüßt worden – und dem Verein widmete Margret Stier die knappe Freizeit; und den „Singmadle“, dem Frauenchor der evangelischen Kirchengemeinde Finsterlohr, den Margret Stier seit 1962 leitet.

Bei Kursen und Fortbildungen ergänzte sie ihre Chorleiterkenntnisse. Als Margot Lehmann, die damalige Kreisvorsitzende des Landfrauenverbandes, 1986 die Gründung eines Landfrauenchors anregte, bot sich Vorstandsmitglied Margret Stier an, fürs Erste die Leitung zu übernehmen. Später könne man ja weitersehen.

Die 40 Frauen aus dem Altkreis Mergentheim, die sich am 22. Mai 1986 zur ersten Singstunde des Landfrauenchors im Neubronner Gemeindehaus einfanden, waren mit ihrer Chorleiterin so zufrieden, dass ein Wechsel nie Thema wurde. Bis heute treffen sich die Frauen alle vier Wochen zur Singstunde.

2016, beim 30-Jahr-Jubiläum des Landfrauenchors, blickte Margret Stier bereits auf 330 Singstunden und 209 Auftritte zurück. An die 230 Auftritte dürften inzwischen hinter den fast schon zur Familie zusammengewachsenen Sängerinnen liegen – unter anderem beim Landwirtschaftlichen Hauptfest, beim Grünen Ball, Landfrauen-Tagen und Erntedankfesten, bei Gründungsfeiern, Jubiläen und Verabschiedungen, bei Seniorennachmittagen, Gottesdiensten im Grünen und Kirchen, bei Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, kurzum: bei vielen fröhlichen und traurigen Anlässen.

Zusammengewachsen sind die Sängerinnen aber auch bei geselligen Veranstaltungen, Ausflügen und gemeinsamen Theaterbesuchen. Die Zusammengehörigkeit drücken sie seit 1989 auch durch die einheitliche, 1994 erneuerte und 2007 ergänzte Auftrittskleidung aus. Gibt’s einen Geburtstagswunsch? „Wir sind in die Jahre gekommen“, sagt Margret Stier nach 33-jähriger Leitung des Landfrauenchors. „Schön wäre, wenn jetzt junge Landfrauen einen neuen Chor gründen würden. Wir würden uns auch dann noch weiter treffen und weiter gemeinsam singen, denn Musik ist Lebensmittel und Himmelsleiter.“

Den vielen Glückwünschen aus dem Familien-, Freundes- und Sängerkreis schließt sich auch die Redaktion von FN/TZ gerne an.

