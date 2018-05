Musikalische Einblicke in Villa Franck

Anzeige

Creglingen.Der Kunstverein Creglingen hat noch Plätze frei zu der Kunstfahrt am Mittwoch, 9. Mai 2018. Es geht nach Murrhardt in die Villa Franck. Die hat in ihrer langen Geschichte einiges erlebt. Bis in die dreißiger Jahre war sie Sommerwohnsitz der Familie Franck, Besitzer einer Zichorienkaffee-Fabrik. Danach schlummerte sie längere Zeit in einem Dornröschenschlaf. Seit kurzem befindet sie sich nun im Besitz von Patrick Siben, dem Leiter der Stuttgarter Saloniker. Er machte inzwischen aus dem denkmalgeschützten Haus und dem großen Garten eine Kulturstätte besonderer Art. Jedes Jahr finden mehrere Konzerte der Saloniker auf dem Anwesen statt, oft verbunden mit einer ausgiebigen Führung. Der Kunstverein reist nun zu einem Konzert im Jugendstilsalon der Villa – verbunden mit einer Führung.

Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Bushaltestelle am Schulzentrum in Creglingen. Anmelden kann man sich noch bis Montag,7 . Mai bei Karl-Heinz Rehfeld, Telefon 07933/7213 und bei Hans Schuch (07933-7231). Dort gibt es auch Detail-Informationen.) kuv