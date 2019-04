Creglingen.„Der Trend zum naturnahen Gärtnern“, zeigt in einer Powerpointpräsentation Gartenbau- Ingenieur FH Jürgen Mayer, Inhaber der Baumschule Mayer aus Elpersheim. Ein naturnaher Garten bietet den Menschen, Tieren, Bienen und Wildpflanzen, einen Lebensraum und überlässt der Natur ein Stück weit das Gärtnern. So kann man sich Zeit nehmen, das Leben in einem naturnahen Garten zu bestaunen. Der richtige Rahmen, bienenfreundlich, Kräuter allgemein. Wenn man seinen Garten naturnah gestalten möchte, findet man alle Informationen an diesem Abend. Der Referent informiert und gibt nach der Präsentation Tipps für den eigenen Garten. Zu dieser Veranstaltung, die am heutigen Mittwoch um 20 Uhr im Gasthaus „Herrgottstal“ in Creglingen stattfindet, sind alle Interessierten willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019