Neubau des Container-Kindergartens sorgt für entspannte Lage

Münster.Durch den Neubau des städtischen Kindergartens in der Industriestraße hat sich die Betreuungssituation ín Creglingen deutlich entspannt. Darauf wies Hauptamtsleiterin Anita Müller bei der Vorstellung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen hin.

Der Neubau des Container-Kindergartens sei notwendig gewesen, um alle Kinder unterbringen zu können, blickte Anita Müller zurück. Die neue Einrichtung wurde zum 1. September 2018 in Betrieb genommen – sie verfügt über 20 Kindergartenplätze und zehn Krippenplätze; geöffnet ist von 7 bis 17 Uhr. Der Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr könne nun wieder erfüllt werden, so die Hauptamtsleiterin.

Sobald das Wetter mitmacht, sollen die Außenanlagen gerichtet werden. Zudem plant die Stadt zu gegebener Zeit einen Tag der offenen Tür im neuen Kindergarten, stellte Uwe Hehn in Aussicht. Damit wolle man eventuelle Berührungsängste abbauen, so der Bürgermeister.

Die Öffnungszeiten der vier Einrichtungen seien den Wünschen der Eltern entsprechend angepasst worden, erläuterte Anita Müller. Die Ganztagsbetreuung wird ihren Worten zufolge gut angenommen. Im kirchlichen Kindergarten und im städtischen Container-Kindergarten gibt es 25 Schließtage, in den Einrichtungen in Oberrimbach und Freudenbach sind es mehr – dafür gibt es hier jedoch eine erweiterte Ferienbetreuung.

Nichts Neues gibt es von der Kindergartenbeförderung: Vormittags wird sie weiterhin im Rahmen des ÖPNV mit Begleitpersonen organisiert. An den Nachmittagen werden die Kinder wie bisher mit städtischen Fahrzeugen – dem Bürgerbus und einem Feuerwehrauto – transportiert.

Erhöht hat sich inzwischen die Zahl der in Creglingen tätigen Tagesmütter: Gab es lange Zeit nur eine Tagesmutter, sind es mittlerweile deren vier. Die Stadt kooperiert hier mit dem Tageselternverein Main-Tauber-Kreis und fördert die Kindertagespflege auch finanziell.

Die Inanspruchnahme der Kindertagespflege habe in den letzten Jahren stark zugenommen, berichtete Anita Müller. 2018 habe man zirka 20 000 Euro an Tagespflegepersonen ausbezahlt. Die vier Tagesmütter betreuen Müllers Worten zufolge momentan acht Kinder. Nach der Schaffung neuer Krippenplätze sei die Zahl der betreuten Kinder wieder rückläufig, erklärte Anita Müller.

Auch für Grundschüler biete die Stadt umfassende Betreuungsangebote, so die Hauptamtschefin weiter. Die Ganztagsgrundschule habe sich etabliert und werde derzeit von 40 Kindern in Anspruch genommen. Auch die siebenwöchige Ferienbetreuung bleibe gewährleistet, so Anita Müller.

In der städtischen Kita werden derzeit vier Flüchtlingskinder betreut, die Grundschule besuchen vier Flüchtlingskinder, in die Werkrealschule gehen drei Kinder und in die Realschule fünf Kinder aus Flüchtlingsfamilien.

Viele Angebote

Viele Angebote hat nach Aussage von Anita Müller das seit April existierende Familienzentrum gemacht. Dessen Leiterin Erika Weimer habe ein vielfältiges, interessantes Programm ausgearbeitet. Sie soll in einer der nächsten Sitzungen vor dem Gemeinderat einen Tätigkeitsbericht abliefern. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019