Neue Dimension

Vor 15 Jahren wäre die Diskussion in Creglingen unvorstellbar gewesen: Soll ein Landwirt einen Stall bauen dürfen? Die Genehmigung wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen. Heute ist das anders. Denn die Dimensionen sind andere. Vier Ställe für 200 000 Hähnchen: Landwirt Matthias Fries aus Oberrimbach würde mit dieser Größenordnung in hiesigen Breiten Neuland betreten. Er tut dies allerdings nicht aus Größenwahn, sondern er folgt den Gesetzen des Marktes. Diese Gesetze muss man nicht gut finden – aber sie sind von der Politik gemacht und sind der Grund für die Entwicklung der Landwirtschaft zu immer größeren Einheiten.

Eine Entwicklung, die von vielen Bürgern zwar kritisch gesehen wird, die sie aber als Verbraucher auch selbst mitzuverantworten haben, weil Lebensmittel vor allem billig sein sollen. Ein konventionell wirtschaftender Landwirt würde sich auch mit kleineren Ställen begnügen – wenn er davon leben könnte.

Andererseits wird das Spannungsfeld zwischen expandierender Landwirtschaft und dörflicher Wohnbau-Entwicklung immer größer. Es nützt den Landwirten schließlich nichts, wenn die Dörfer immer weiter schrumpfen, weil dort niemand mehr bauen mag/kann.

Der Creglinger Gemeinderat hat am Dienstag intensiv, ja leidenschaftlich, über das Baugesuch von Matthias Fries debattiert. Einen Konsens wird es diesmal nicht geben, zu unterschiedlich sind die Standpunkte. Wie die Abstimmung am Ende ausgehen wird, scheint offen – obwohl am Dienstag die Gegner des Projekts mehr zu vernehmen waren als dessen Befürworter.

Das Gremium steht vor einer mehr als schwierigen Entscheidung.

