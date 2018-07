Neues Leitungsteam beim Sommerfest vorgestellt

Anzeige

Errichtung eines modernen Neubaus für eine dauerhafte stationäre Pflege in der Region: Für den Schwesternverband, der in der Region aktuell vier Einrichtungen betreibt, ist das Engagement eine gute Ergänzung der bisherigen Aktivitäten. Der gemeinnützige Träger mit diakonischen Wurzeln will dafür sorgen, dass es dauerhaft eine stationäre Pflege in Creglingen gibt. Mit dem Inkrafttreten der Landesheimbauverordnung zum 1. September 2019 entspricht das heutige Gebäude, das ehemalige Krankenhaus, nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Alle Anpassungsmöglichkeiten für den Erhalt des Hauses, wurden vom Diakoniewerk intensiv geprüft und aufgrund von baulichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten verworfen.

Deshalb soll ein moderner Neubau mit 45 Pflegeplätzen und Senioren-Wohnungen errichtet werden. Der Schwesternverband betreibt insgesamt rund 50 Einrichtungen für Senioren sowie für Menschen mit Behinderungen in Südwestdeutschland. Rund 3 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen und begleiten etwa 3 500 Kunden. In die Region kam der Verband Anfang der 1970er Jahre als er gebeten wurde, das ehemalige Bezirkskrankenhaus in Boxberg zu übernehmen, das später in ein Pflegeheim umgewandelt wurde. Auf dem Grundstück des mittlerweile abgerissenen Krankenhauses wird gerade ein Gebäude mit barrierefreien Seniorenwohnungen mit Tagespflege und Pflegedienst gebaut.

In Creglingen gibt es ab sofort eine neue Telefonnummer und E-Mail-Adresse: Telefonisch ist die Einrichtungen unter 07933/20339-0 zu erreichen, per Mail an info-weizsaecker@schwesternverband.de.

