New Orleans-Jazzfestival: Viele schöne Stunden auf der Schön

Creglingen/Schön.Das zweite New Orleans-Jazzfestival auf der Schön zog am vergangenen Wochenende über 400 Gäste in seinen Bann – damit wurde die Premiere im vergangenen Jahr klar übertroffen. Die Besucher im kleinen Creglinger Teilort, die teilweise auch weite Anfahrten auf sich genommen hatten, waren begeistert von der Musik, aber auch der tollen Atmosphäre auf dem Höhenzug des Taubertals, oberhalb von Archshofen.

Auf dem Festplatz vor dem Gasthaus Hahn, das speziell für dieses Event wieder seine Pforten öffnete, wurde eifrig getanzt, geswingt und gegroovt.

Claudia Hahn präsentierte diesmal beim New Orleans-Jazzfestival zwei Bands. Die erste direkt aus der bekannten Musiker-Stadt am Mississippi, New Orleans in Louisiana/USA. Fredy Omar, „The Latin King of New Orleans“, und sein „Descarga Quartett“ sorgten ebenso für eine tolle Stimmung wie später auch die „Sazerac Swingers“, eine der besten Jazz-Bands in Europa. Letztere tourt fleißig durch die Lande. Seit sieben Jahren besteht die Gütersloher Band, die den „Sazerac“ im Namen trägt. Jenen klassischen Cocktail, der eng mit dem „Old Fashioned“ verwandt ist und sich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert in der Sazerac-Bar in New Orleans ausprägte.