New Orleans-Sound begeisterte das Publikum

Das dritte Jazz-Festival im Creglinger Teilort Schön ist Geschichte und das vierte 2020 schon in Planung. Das Publikum war am vergangenen Samstag wieder begeistert.

Creglingen/Schön. Südstaaten- Atmosphäre in Form des bekannten New Orleans-Jazz-Sounds herrschte am vergangenen Wochenende erneut rund um das Gasthaus „Hahn“ und in der benachbarten, freigeräumten Scheune. Das Wetter meinte es diesmal nämlich nicht so gut mit der inzwischen dritten Auflage des Jazz-Festivals auf der Schön – doch die Besucher und Fans ließen sich durch den mehrmals einsetzenden Regen nicht aufhalten.

Über 350 Gäste fuhren auf den Höhenzug des Taubertals, oberhalb von Archshofen, und genossen die Auftritte der „Sazerac Swingers“, von Fredy Omar und „Special-Guest“ Benicio. Singer-Songwriterin Samantha Pearl, die ebenfalls extra aus den Vereinigten Staaten angereist war, stimmte das Publikum mit Jazzklängen, Soul und R&B auf den Abend ein. Es wurde später eifrig getanzt, geswingt und gegroovt.

Claudia Hahn, die Veranstalterin, freute sich sehr über den großen Zuspruch und präsentierte mit den „Sazerac Swingers“, eine der besten Jazz-Bands in Europa. Seit acht Jahren besteht die Gütersloher Band, die den „Sazerac“ im Namen trägt. Jenen klassischen Cocktail, der eng mit dem „Old Fashioned“ verwandt ist und sich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert in der Sazerac-Bar in New Orleans ausprägte.

Als Verstärkung direkt aus der bekannten Musiker-Stadt am Mississippi, also aus New Orleans in Louisiana/USA, traten „Latin-King“ Fredy Omar und „Special Guest“ Benicio an. Letzterer begeisterte mit seiner Trompete und unterstrich seine große Entwicklung.

Reichlich Applaus spendete das Publikum den Akteuren auf der Bühne, die es problemlos schafften das Feuer der Leidenschaft in und vor der Halle zu entfachen, während das Wetter an diesem Abend eben nicht so recht mitspielen wollte.

Am Ende bedankte sich Veranstalterin Claudia Hahn bei den vielen freiwilligen Helfern, vor allem von der Ortsgemeinschaft Schön, ohne deren starke Mithilfe dies alles so nicht möglich sei.

Großer Beifall folgte – und das Versprechen von Claudia Hahn bereits im nächsten Jahr für eine Fortsetzung auf der Schön sorgen zu sollen. sabix

