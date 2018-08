Nicht auf Krawall gebürstet

Anzeige

Im Vergleich zu den Vorjahren ging das Fallaufkommen in den Deliktsbereichen Diebstahl und Gewaltdelikten spürbar zurück: Letztlich sind in diesem Jahr neun Fälle von Diebstahl sowie sechs Fälle von Körperverletzung zu bearbeiten. Ebenfalls rückläufig war die Zahl der festgestellten Drogendelikte.

Eine sehr erfreuliche Entwicklung: Bei der Festivalwache stapelten sich mittlerweile verlorene Handys und Geldbörsen und harrten auf ihre Besitzer. Nicht selten sind die Geräte sogar hochwertig oder es befinden sich größere Geldbeträge darin – ehrlich währe eben doch noch am längsten, heißt es dazu seitens der Polizei. Ein etwas anderes Verständnis von dieser Tugend hat allerdings der 25-jährige „Bruchpilot“, der – wie berichtet – mit einem gestohlenen Bobbycar in eine Betonsperre geknallt war: Er war so dreist und erschien am Sonntagvormittag bei der vom Festivalgelände mehrere Kilometer entfernten Polizeiinspektion. Sein selbstbewusstes Anliegen: „Ich will mein Bobbycar wieder haben!“ Er wurde eines besseren belehrt.

Ergänzend waren am letzten Abend noch zwei Drogenverstöße (insgesamt 2018 sechs Fälle) zu bearbeiten, wobei die Tatverdächtigen bei ihrer vorläufigen Festnahme den Einsatzkräften Widerstand leisteten. Bei den Abfahrtskontrollen am Montagvormittag wurden auf bayerischer Seite noch vier Autofahrer unter Drogeneinfluss sowie ein weiterer alkoholisierter Wagenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Auch auf baden-württembergischem Terrain wurde die Fahrtüchtigkeit der Abreisenden gezielt überprüft. pol

