Nochmals „Spaß am Singen“

Creglingen.Gemeinsames Singen und Musizieren in gemütlicher Atmosphäre ist die Idee der laufenden Creglinger Hausmusikreihe. Die Abende werden vom Familienzentrum Creglingen organisiert und finden an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Gastgebern statt.

Der letzte Hausmusikabend „Spaß am Singen“ mit Katja Keller und Anna-Maria Schmieg findet am Freitag, 23. November von 19 bis 20.30 Uhr statt.Unter dem Motto „Danke (Gott) für die Lieder die in uns klingen, danke (Gott) für den Spaß am Singen“ (Familienlobpreis) sind Kinder und Erwachsene eingeladen; mit Klavierbegleitung, eigene Instrumente können mitgebracht werden. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Interessierte sollten ein Getränk mitbringen. Treffpunkt ist der Gemeindesaal in Finsterlohr. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018