Nutzung auf allen Ebenen deutlich verbessern

Wenn alles so läuft wie erhofft, können die Kinder bereits zum Jahreswechsel 2020/2021 im runderneuerten evangelischen Kindergarten spielen.

Creglingen. Mit einer Gegenstimme billigte jetzt der Gemeinderat die Übernahme der 2020 anfallenden anteiligen kommunalen Investitionskosten.

Das Sanierungspaket, das ab März 2020 umgesetzt werden soll, dürfte sich auf Gesamtkosten von knapp 458 000 Euro belaufen. Entsprechend der Verträge zwischen Kommune und Kirche muss die Kommune 70 Prozent der Investitionskosten tragen. Allerdings hofft die Stadt auf Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von rund 192 000 Euro und der Investivförderung Kinderbetreuungsfinanzierung, die sich auf 66 000 Euro belaufen dürfte. Damit sei von der Stadt 2020 noch eine Investitionssumme von rund 82 300 Euro aufzubringen, was trotz des 2018 aufgrund hoher Gewerbesteuerrückzahlungen „nicht so gut gelaufenen“ (Uwe Hehn) Haushaltsjahrs leistbar sein dürfte, zumal mit der Sanierung des Schulzentrums nur noch ein weiterer dicker Investitionsbrocken auf der Agenda steht.

Es gehe, so Clive Ross, Laienvorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderates – Träger der Einrichtung ist die evangelische Kirchengemeinde Creglingen – bei rund 60 Kindern pro Nutzer um eine kommunale Investition von unter 1400 Euro, das passe doch. Bürgermeister Uwe Hehn ist ebenfalls dieser Ansicht: „Es ist unser Kindergarten - genau wie die städtischen Kindergärten,“ betonte er.

Christian Küster vom Architekturbüro AK-plus in Marktbreit, auf den sich Kommune und Kirchengemeinde geeinigt hatten, stelle in der Sitzung das Renovierungskonzept vor. Auch weiter sollen im Obergeschoss zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren im Ober- und im Dachgeschoss untergebracht werden.

Großer Schlafraum

Die Kleinkindgruppe, die von zehn Kindern im Alter von acht Monaten bis drei Jahren genutzt wird, wird auch künftig im Erdgeschoss untergebracht. Temporär – etwa für Bewegungsspiele – soll der Pfarrsaal genutzt werden, und auch die Nutzung der Gemeindeküche teilen sich Kindergarten und Kirchengemeinde.

Verbessert werden soll die Nutzung auf allen Ebenen. Noch fehlt der Kleinkindgruppe im Erdgeschoss ein separater Schlafraum: Der entsprechende Nebenraum wird multifunktional auch als Materiallager und Wickelraum genutzt, was nicht mehr zulässig ist. Künftig wird der Leiterinnenraum zum 17 Quadratmeter großen Schlafraum umgenutzt, das Leitungsbüro zieht in den Nebenraum um. Im Kinder-WC wird ein Kleinkind-WC eingebaut. Weiter vorgesehen ist ein 14 Quadratmeter großer Wickelraum, der vergrößerte Gruppenraum misst künftig knapp 60 Quadratmeter.

Im Obergeschoss stehen bislang ein 63 Quadratmeter großer Gruppenraum, Küche, Garderobe und Personal- sowie Kinder-WC zur Verfügung.

Durch den dank der Gemeinsamen Nutzung der Gemeindeküche wird der Ausbau der Kinderküche ermöglicht, die künftig durch einen 33 Quadratmeter großen Weitere Neuerungen sind die Vergrößerung des Gruppenraums um knapp zehn Quadratmeter und die Umgestaltung des Sanitärbereichs mit Waschlandschaft.

Auch im Dachgeschoss stehen Umbauarbeiten an: der Zugang zum Spitzboden wird sicher abgetrennt und das Kinder-WC wird mit Waschbecken und Wickelkommode neu gestaltet. Bislang wurde es im Dachgeschoss im Sommer extrem warm. Ein Fensteraustausch, der Einbau von Einzellüftungsgeräten und Außenjalousien sollen für Abhilfe sorgen.

Insgesamt erden Akustikverkleidungen und Akustiksegel die Hellhörigkeit der Räume reduzieren, moderne Brandschutztüren und eine Überarbeitung des Brandschutzanstrichs für mehr Sicherheit sorgen sowie die veraltete Beleuchtung durch LED-Leuchten in den Gruppenräumen und im Leitungszimmer ersetzt werden.

Für Besucher am ehesten sichtbar werden dürften die vorgesehenen Änderungen der Freianlage: Sicherheitsmängel durch verbrauchte Spielgeräte und den schlechten Zustand der Einfriedung werden abgestellt, Ganz neu gestaltet wird der Kleinkinderbereich mit Sand, Rutsche und Sonnenschutz.

Vier Elemente

Die größeren Kinder dürfen sich auf einen neuen Sandkasten und die Gestaltung neuer Spielmöglichkeiten mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer sowie auf einen Zentralplatz mit Baum freuen. Den Sandkasten ergänzen ein Matschbereich, neue Klettermöglichkeiten und ein Platz, der die Aufstellung einer mobilen Feuerstelle ermöglicht. Ein neuer Doppelstabmattenzaun und ein Sicherheitsnetz an der Fluchttreppe sorgen für mehr Sicherheit.

Generell gab es für das Konzept viel Lob, auch wenn das Gremium teilweise Erstaunen über die doch recht hohen Kosten äußerte. Mit einer einzigen Gegenstimme billigte der Gemeinderat die Antragstellung beim Ausgleichsstock und bei positivem diesbezüglichem Ergebnis der Sanierung des Kindergartens zu.

Ausdrücklich erläuterte Daniela Pfeuffer (Wählergemeinschaft Creglinger Bürger), dass sich ihre Gegenstimme weder gegen ein Projekt für Kinder noch gegen die Kirchengemeinde richte, sondern ausschließlich gegen den Beschluss ohne zuvor erfolgte Haushaltsplan-Beratung. Bürgermeister Hehn verwies darauf, dass die Kosten erst im Haushalt 2020 anfallen würden.

