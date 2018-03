Ostermarkt mit über 50 Beschickern

Anzeige

Creglingen.Im Tauberstädtchen findet am Ostermontag, 2. April, der traditionelle Ostermarkt statt, der aufs Neue von der Interessensgemeinschaft Creglinger Bürger organisiert wird. Neben einem breiten Warenangebot auf dem Krämermarkt können die Besucher des traditionellen Ostermontagsmarktes auch in den Geschäften der Innenstadt bummeln, sich von der Gastronomie verwöhnen lassen oder das liebevoll hergerichtete Osterhaus der Familie Emde besuchen. Der Krämermarkt mit seinen über 50 Marktbeschickern befindet sich traditionell in der Innenstadt und erstreckt sich vom Taubertorplatz über die Hauptstraße, die Kreuz- und die Neue Straße.

Das Rahmenprogramm wird durch den Besuch des Osterhasen mit seinen Geschenken für die Kleinsten, einem kleinen Elektro-scooter in der neuen Straße, einem Kinderkarussell am Brunnenhaus und das Ponyreiten mit den Knab-strupperpferden abgerundet.

Die Creglinger Geschäfte laden im Rahmen des verkaufsoffenen Nachmittags von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel ein.