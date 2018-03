Anzeige

Standorf.„Bleibet hier und wachet mit mir“, ist eine Passionsandacht in der Ulrichskapelle überschrieben. Mit Wort und Klang, Stille und Gesang stimmt man sich in die Karwoche ein. Am Dienstag, 27. März, um 19.30 Uhr wird im meditativen Raum der Ulrichskapelle die Passionsandacht gefeiert. Gestaltet wird die Feier von der Projekt-Singgruppe um Bärbel Buß und Pfarrerin Mielke.