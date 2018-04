„Petrus ist halt doch ein Creglinger“

Anzeige

Ein buntes Programm und mildes Frühlingswetter sorgten für einen Besucheransturm auf den Creglinger Ostermontagsmarkt.

Creglingen. Mit einem Besucherrekord ließ der Ostermontagsmarkt aufhorchen. Wie meinte Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn anfangs so schön: „Heute hat der Petrus einen guten Tag, er ist halt doch ein Creglinger“. Das Wetter dürfte natürlich mit der Grund für den Massenansturm auf den Markt gewesen sein. Doch auch das sehr umfangreiche Rahmenprogramm war laut Organisator Karl Haag sicher mit verantwortlich. Vor allem für die Kinder seien nach Worten des Mitorganisators viele Attraktion dazu gekommen. Neben dem Bogenschießen und Elektroscooter war das Ponyreiten mit Knabstrupperpferden ein Besuchermagnet.

Ins Schwitzen kam aber auch der Osterhase bei seinem Hoppelgang durch die dicht gedrängte Menschenmenge in der Altstadt. Er durfte kleine Geschenke an die Besucher verteilen, was bei Jung und Alt sehr gut ankam.