Pfarrerin bringt Erfahrungsschatz mit

Mit Fraukelind Braun hat eine erfahrene Seelsorgerin die evangelische Pfarrstelle Creglingen übernommen. Am Sonntag feierte sie in der Stadtkirche St. Peter ihre Investitur.

Creglingen. Es sei „eine der interessantesten Pfarrstellen im Kirchenbezirk Weikersheim“, stellte Dekanin Renate Meixner im Investitur-Gottesdienst in Creglingen fest, der von Bärbel Buß (Harfe) musikalisch festlich ausgestattet wurde.

Die Kirchengemeinderäte und Pfarrer des Distrikts, insbesondere Anne Brehm-Haas und Simone Mielke, hätten während der einjährigen Vakatur die viele Mehrarbeit geschultert. Mit Fraukelind Braun übernehme jetzt eine Pfarrerin die Stelle, die einen reichen und für Creglingen nützlichen Wissens- und Erfahrungsschatz mitbringen, etwa für das Gespräch mit dem Judentum. Zudem sei sie erfahren in der pfarramtlichen Arbeit im ländlichen und städtischen Raum. Das sei gut für ihre neue Stelle, zu der eine städtische und eine ländliche Gemeinde gehörten. Hier könne die neue Pfarrerin „vermitteln und vernetzen und Ängste abbauen“. Dazu möge Gott sie erfüllen mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.

Aufgewachsen sei sie im Schwarzwald, in Denkendorf und Aalen, berichtete Fraukelind Braun der zahlreich versammelten Gemeinde. Eine prägende Zeit seien nach dem Theologiestudium die Aufenthalte in Jerusalem gewesen, verbracht mit jüdischen Studien. Seit 2007 sei sie Pfarrerin in Kornwestheim gewesen. Jetzt sei ihr Ziel, „Trost und Freude im eigenen Leben zu entdecken und auch weiterzugeben“. Immer wieder wolle sie dabei „auch die Bibel und das Hören auf sie ins Gespräch bringen“.

Die Dekanin verpflichtete die Kirchengemeinderäte von Creglingen und Standorf auf gute Zusammenarbeit mit der neuen Pfarrerin und Fraukelind Braun auf die pflichtgemäße Erfüllung ihres Amtes. Danach setzte sie die Pfarrerin offiziell in ihr Amt ein. Als Zeugin der Investitur würdigte Kirchengemeinderätin Helga Kuttig aus Kornwestheim Fraukelind Braun als eine Pfarrerin, die ihre Gemeinde „verlässlich und gut organisiert“ habe. Die Schätze, die in der Bibel schlummern, habe sie den Menschen zugänglich gemacht. Gottesdienst bedeute für sie, „Gott im Alltag spürbar zu machen. Pfarrer Michael Hagner, Ulm, ermunterte sie, „andere Menschen anzuspornen, ihr Leben freier und leichter zu machen“.

Auf dem Weg in die Freiheit

Schuldekan Hans-Jürgen Nonnenmann hob die Bedeutung des Religionsunterrichts für die jungen Menschen hervor.

Kinder und Heranwachsende bräuchten Wurzeln, um einen Standpunkt auszubilden, und Flügel, um die Fülle der Schöpfung zu entdecken und Leben zu gestalten. So möge auch Fraukelind Braun in ihrem Wirken „tatkräftig Wurzelbildung betreiben“ und „in der Freiheit der Kinder Gottes Flügelausbildung unterstützen“.

Oft, so betonte die neue Pfarrerin in ihrer Antrittspredigt, würden in der Bibel Menschen ermuntert, aufzustehen, sich aufzurichten und aufzubrechen. So erfahre es auch der Apostel Petrus, ins Gefängnis geworfen und vom Engel Gottes aufgeweckt. Das sei wie eine Ostergeschichte – geschrieben, damit die Gemeinde nachdenke, „wo in ihrem Leben das österliche Geschehen als Befreiungserfahrung sichtbar wird“. So könne man aufbrechen aus „Strukturen, die nicht mehr heilsam sind“ und die Gemeinschaft der Glaubenden und der Betenden suchen. Gemeinsam zu gehen, das führe zu einer „Freiheit, die größer ist als unsere Nöte“. Und „hoffentlich geht auch ein Engel mit, der uns immer wieder in die Seite stößt“.

Für die Kirchengemeinderäte sprach der Creglinger Vorsitzende Clive Ross. „Als Pfarrerin sind Sie wie das Licht“, grüßte er Braun. Sie werde in den nächsten Jahren die Menschen begleiten und „unsere Ansprechpartnerin sein, wenn es um das Leben und den Glauben geht“. In ihrer Arbeit könne sie sich hier in den Gemeinden entfalten und das Gemeindeleben, „gestalten, beleben, verändern und bewahren“.

Ökumene betont

Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus zeigte sich der katholische Dekan Ulrich Skobowsky „dankbar dafür, dass in Creglingen die Ökumene so selbstverständlich ist“. Es herrsche das Bewusstsein: „Wir gehören zusammen“. Pfarrer zu sein, sei eine Herausforderung, aber es mache auch viel Freude.

34 Wohnplätze habe die Stadt Creglingen, stellte Bürgermeister Uwe Hehn fest, und eine Fläche größer als Kornwestheim.

Hohenloher Franken, Tauberfranken und auch einige Mittelfranken lebten hier – auf die neue Pfarrerin warte eine vielfältige Arbeit. Er biete ihr dafür eine gute Zusammenarbeit an. Zu loben sei auch der Kirchengemeinderats-Vorsitzende Clive Ross, der „als Ire im fränkischen Creglingen“ gerade in der pfarrerlosen Zeit eine wichtige Arbeit geleistet habe.

Clive Ross sprach abschließend all den Menschen seinen Dank aus, die während der letzten Monate hohen Einsatz gezeigt hätten – den Pfarrern Anne Brehm Haas, Matthias Haas, Simone Mielke und Tilman Staak, den Prädikanten und Pfarrern im Ruhestand, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Kirchengemeinderäten.

