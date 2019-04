Pflanzenwelt kann nicht Schritt halten

Das Dürrejahr 2018 hinterließ deutliche Spuren. Wie man diese wieder ausbessert, das war Thema des Gründlandtages.

Creglingen. Viele Wiesen und Weiden wurden im Dürrejahr 2018 erheblich geschädigt. Um die gewohnte Ertragskraft wieder zu erlangen, bedarf es nun gezielter Bewirtschaftungsmaßnahmen. Zahlreiche Landwirte sind deshalb vor kurzem der Einladung zu einem Grünlandtag nach Creglingen gefolgt, die das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis und der Maschinenring Östlicher Tauberkreis gemeinsam ausgesprochen hatten.

„Vielfach gehen die Futtervorräte und die Reserven zur Neige und müssen im Frühjahr und Sommer wiederaufgefüllt werden, sollen Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen im kommenden Winter ausreichend zu fressen haben“, erklärte der Leiter des Landwirtschaftsamtes, Meinhard Stärkel. Zusammen mit den Teilnehmern nahm deshalb der renommierte Experte Prof. Dr. Martin Elsäßer vom Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf mehrere Grünlandflächen in Augenschein und gab in Abhängigkeit von Pflanzenbestand und Bestandsdichte konkrete Bewirtschaftungsempfehlungen. Zuvor hatte er in einem Vortrag die physiologischen Phänomene sowie mögliche Lösungsansätze beleuchtet.

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880 hat sich die Durchschnittstemperatur bisher schon um 0,85 Grad Celsius erhöht. Dieser Prozess beschleunigt sich aktuell. Durch den infolge des Klimawandels länger werdenden Vegetationszeitraum wird sich auch die natürliche Artenzusammensetzung eines Grünlands verändern. Trockenheitszeigerpflanzen wie Wegwarte oder Schafgarbe werden zum Beispiel an sommertrockenen Südlagen vermehrt auftreten. Doch „das Klima ändert sich 5000 Mal schneller als die Pflanzenwelt“, sagte Dr. Elsäßer.

Im vergangenen Herbst sahen viele Grünlandflächen völlig verdorrt aus, die Pflanzen waren in einer so genannten Dormanz, einem lebenserhaltenden Ruhestadium, um möglichst wenig Verdunstungsoberfläche zu bieten. Einige der zentralen Fragen aus dem Trockenjahr sind: Welche Pflanzen(arten) treiben wieder aus und sind Ertragsbildner? Wie reagieren Pflanzenbestände auf Trockenheit und wie ändert sich daraus die Artenzusammensetzung im Grünlandbestand?

Aktuell sind die Pflanzen in eine neue Vegetationsperiode gestartet. Oberstes Gebot für den Bewirtschafter muss jetzt sein, entstandene Lücken in der Grünlandnarbe wieder zu schließen. Solche Fehlstellen im ohne Bewuchs entstehen zum Beispiel durch vertrocknete Gräser oder Feldmäuse. Lücken werden schnell durch Ampfer besiedelt, das in vielen Wiesen und Weiden am häufigsten anzutreffende Unkraut. Bei geringem Besatz kann versucht werden, diesen durch Ausstechen mit der Pfahlwurzel zu bekämpfen. Für größere Ampferflächen können auch zugelassene Herbizide eingesetzt werden. Infolge des letztjährigen Futtermangels waren Weidetiere oft zu lange auf diesen und haben auch die Stoppel der Gräser mit abgefressen. Diese werden aber von den Pflanzen benötigt, um wieder austreiben zu können. Ähnliche Schäden entstehen auch bei zu tiefem Schnitt. Die Pflanzen brauchen nämlich eine Restlänge als Assimilationsfläche, um schnell wieder nachschieben zu können. Auf solchen Flächen ist häufig eine Nachsaat notwendig. Also eine gezielte Aussaat von standortangepassten Nachsaatmischungen. Dabei ist immer ein ausgewogenes Verhältnis von Gräsern und Leguminosen anzustreben, das wiederum von der Nutzungshäufigkeit abhängig ist. Silagewiesen haben einen hohen Grasanteil, da sie ein häufigere Mahd und Überfahrten relativ gut verkraften. Heuwiesen oder extensive Standorte haben einen Leguminosen- und Kräuteranteil oft bis zu 25 Prozent des Bestandes.

Solche extensiven Wiesen, oft Hanglagen, werden in der Regel nur ein- bis zu zweimal genutzt. Sollen Leguminosen auf der Fläche etabliert werden, eignen sich für trockene Lagen die Luzerne. Auf feuchteren Standorten, zum Beispiel in Tallagen, sollte man eher Rotklee verwenden. Auf Wirtschaftsgrünland sollten als Gräser Deutsches Weidelgras, Wiesenschwingel und Wiesenlieschgras dominieren und etwas Knaulgras vorhanden sein. Technisch gilt es, bei der Aussaat zwischen einer Übersaat und einer Nachsaat zu unterscheiden: Eine Übersaat sollte jährlich einmal erfolgen. Geschieht das nicht, ist spätestens alle drei bis fünf Jahre eine gezielte, technisch aufwendigere Nachsaat durchzuführen. Der optimale Termin für eine Nachsaat ist oft nach dem ersten Schnitt. Zu diesem Zeitpunkt ist noch genügend Bodenfeuchte für eine Keimung vorhanden.

Für eine erfolgreiche Etablierung der Gräser ist es notwendig, die Samen flach auf die Bodenoberfläche abzulegen und leicht „anzuwalzen“. Dafür hat der Maschinenring Östlicher Tauberkreis entsprechende Technik mit guter Flächenleistung verfügbar. Zum einen ist das ein Wiesenstriegel zur Einebnung der Bodenoberfläche bei gleichzeitiger Aussaat der Sämereien, zur optimalen Aussaat der Grassamen auch noch ein Gerät mit speziellen Scheibenscharen und Walze zum Andrücken der Oberfläche.

Abgeschlossen wurde der Grünlandtag mit der Besichtigung dieser Maschinen – erläutert durch Geschäftsführer Reiner Müller und Mitarbeiter Joachim Klein – an der Geschäftsstelle des Maschinenrings Östlicher Tauberkreis in Creglingen-Münster. Die rege Beteiligung und Diskussion während des gesamten Nachmittags machte die Relevanz der behandelten Fragestellungen deutlich. lra

