Platz für Asyl in Europa

Creglingen.Eine Installation mit zahlreichen, ganz unterschiedlich gestalteten Stühlen soll sichtbar machen, dass hierzulande und in Europa Platz ist, für Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Elend, fliehen.

Mit der Idee des „Asylstuhls“, wird eine historische Tradition in Württemberg aufgenommen und man setzt heute ein Zeichen. Jeder Asylstuhl zeigt, wie groß das Engagement für Asyl in der Gesellschaft ist. Es sind viele, die nicht einverstanden sind mit einer Politik der Abschottung und Ausgrenzung. Jeder Asylstuhl zeigt, dass Menschen bereit sind, Fremde aufzunehmen. Die gestalteten Stühle werden nach Stuttgart zu einer zentralen Ausstellung gebracht. Wer Interesse hat, kann am Dienstag, 2., und 9. April, um 18 Uhr in das „Komm“ in Creglingen kommen. Man kann alte Stoffe, Garn, Bastelmaterialien und vielleicht sogar einen ausgedienten Stuhl mitbringen. Gemeinsam werden die „Asylstühle“ gestaltet und man setzt somit ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität in der Welt. Veranstalter ist die ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis. Weitere Informationen erhält man bei F. Kulike von der Caritas-Heilbronn-Hohenlohe per E-Mail kulike.m@caritas-heilbronn-hohnelohe.de oder unter Telefon 0176 / 18980988. pm

