Plusenergie–Hof8 bei „planet e“

Anzeige

Schäftersheim.Der Plusenergie-Hof8 in Weikersheim-Schäftersheim soll im Rahmen des Formats „planet e“ (läuft jeden Sonntag von 16.30 bis 17 Uhr im ZDF) vorgestellt wird. Unter dem Thema „Nachhaltiges Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung“ werden unter anderem Bauprojekte in Frankfurt und Berlin vorgestellt, aber auch die Umsetzung der innerörtlichen Entwicklung in kleineren Orten. In diesem Zusammenhang soll gezeigt werden, welchen Maßnahmen getroffen werden, um Ortschaften auf dem Land als Orte zum Leben und Arbeiten wieder attraktiver zu machen.

Am Montag, 30. April, stattet ab 13.30 Uhr deshalb ein Filmteam des ZDF Prof. Dr. Martina Klärle und dem HOF8 einen Besuch ab. Martine Klärle zeigt das preisgekrönte Energie- und Nutzungskonzept sowie ihre Beweggründe zur Sanierung der ehemals landwirtschaftlichen Hofstelle. ba