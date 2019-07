Potenzial ausschöpfen

Auf den neuen Gemeinderat kommen fünf spannende Jahre zu. Das geplante Altenpflegeheim zwischen Craintaler Weg und Waldstraße, die künftige Nutzung des dann nicht mehr gebrauchten Emma-Weizsäcker-Hauses, der Neubau eines weiteren Kindergartens und nicht zuletzt die Stadtentwicklung werden Verwaltung und Gemeinderat (heraus)fordern.

Auch wenn Bürgermeister Uwe Hehn als Sparmeister gilt: Er ist durchaus bereit, Geld in die Hand zu nehmen, wenn er ein Projekt für sinnvoll erachtet. Als er vor rund zwei Jahren mit der Vision von einer Art „Einkaufszentrum“ an die Öffentlichkeit ging, haben viele Leute erst mal geschmunzelt – manche sprachen gar schmunzelnd von Größenwahn. Und sie schienen sich bestätigt zu fühlen, weil sich inzwischen noch nichts getan hat. Das aber sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass der Bürgermeister weiter an dieser Vision festhält – auch wenn es nur in kleinen Schritten voran geht.

Fast ein Drittel der Gemeinderatsmitglieder ist neu ins Kommunalparlament gewählt worden. Damit kommen neue Sichtweisen, neue Schwerpunkte, neue Ideen ins Spiel. Das kann der zuletzt doch eingerosteten Diskussionskultur nur gut tun. So darf man gespannt sein, wie sich der Gemeinderat zum SPD-Antrag auf Einsetzung eines Ausschusses für Tourismus und Stadtmarketing positionieren wird. Der Tourismus hat in den letzten Jahren ein Schattendasein geführt – wobei Creglingen eigentlich beste Voraussetzungen bietet, um Menschen hierher zu locken.

Es wäre an der Zeit, dieses Potenzial besser auszuschöpfen.

