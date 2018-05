Potenzialträger der Firma identifizieren

Anzeige

Creglingen.Im Laufe des letzten Jahres wurde im Bereich der Personalentwicklung der Wirthwein AG das Programm „Fast Track“ ins Leben gerufen. Das Programm ziele darauf ab, Potenzialträger im Unternehmen zu identifizieren, um sie in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung individuell zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Durch das Programm soll die Bindung und Motivation der Teilnehmer im Unternehmen sichergestellt und außerdem ein Talentpool für Führungspositionen im Unternehmen aufgebaut werden.

„Fast Track“ soll helfen, in Zeiten des Fachkräftemangels, die Abhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt zu verringern. Anhand eines individuellen Qualifizierungsplanes, welcher sowohl externe Schulungen als auch Unterweisungen diverser Fachabteilungen sowie Hospitationen im In- und Ausland enthält, werden die Teilnehmer über drei Jahre in ihrer Fach- oder Führungslaufbahn begleitet.