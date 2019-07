Prinz gibt Schneewittchen einen Korb

Creglingen.Unter der Anleitung der Theaterpädagogin Christina Löblein erarbeiteten die Akteure der Theater-AG der Realschule Creglingen über das Schuljahr hinweg das Theaterstück „Zickenkrieg im Märchenwald“.

Mehrere Wochen lang probten die Schülerinnen und Schüler das Stück aus der Feder von Oliver Schindler sehr intensiv und fieberten der Premiere entgegen.

Jetzt war es dann so weit. Die Theater-AG präsentierte „ihr“ Märchen in einer öffentlichen Vorstellung, sowie am Vormittag den Klassenstufen drei, fünf, sechs und sieben.

Das Theaterstück handelt von den beiden zerstrittenen Feen Meryxa und Lydixa, die sich nicht einig sind, welches Märchen sie den Menschen erzählen sollen. Kurzerhand mischen sie ihre Lieblingsmärchen „Schneewittchen“ und „Rotkäppchen“ und kommen dabei völlig durcheinander.

Beispielsweise putzt Schneewittchen bei den Sieben Zwergen, die böse Königin schickt die Großmutter ins Altenheim und der Prinz entscheidet sich am Ende nicht wie erwartet für Schneewittchen oder Rotkäppchen, sondern für einen der Zwerge. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugten das Publikum im Handumdrehen durch ihr schauspielerisches Talent und ihren Spielwitz. Mit langanhaltendem Zwischenapplaus und begeisterten Lachern zollten die Gäste den Akteuren großen Respekt. Hervorzuheben bleibt am Ende, dass es der Theaterguppe durch selbst entwickelte „Einblendungen“ gelang, das Publikum auch für das bei Jugendlichen ambivalente Thema des „Schönheitsideals“ zu sensibilisieren. ag

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019