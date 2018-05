Profis über die Schulter schauen

Anzeige

Ebenfalls ein steter Hingucker war der Aktionsbereich von Chef- und Meisterkoch Edgar Engst in der großen Seminarküche, der in seinem Beruf auch zukünftigen Meisterköchen Unterricht erteilt. Er vermittelte live und zu unmittelbaren Zugucken Tipps und Tricks für die Praxis in der Küche. Nachfragen zu Küchen-Details: Kein Problem bei Edgar Angst, der die Schwelle immer niedrig hält und noch im Gespräch mit tollen Gerichten aufwartet. mrz

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018