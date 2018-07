Projekt wird vorgestellt

Anzeige

Creglingen.In mehreren Einwohnerversammlungen im oberen Bezirk wird über das Bauprojekt eines Landwirts aus Oberrimbach informiert. Es geht dabei um die geplante Errichtung von vier so genannten Tierwohlkonzeptställen zur Hähnchenmast auf Gemarkung Oberrimbach. Folgende Termine sind festgelegt: Donnerstag, 2. August, 20 Uhr, im Gemeindehaus Oberrimbach für die Einwohner aus Oberrimbach und Lichtel; Freitag, 3. August, 20 Uhr Gasthaus Klenk in Schmerbach für die Einwohner von Schmerbach; Montag, 6. August, 20 Uhr Gemeindehaus Schwarzenbronn für die Einwohner von Blumweiler, Schwarzenbronn, Weiler, Seldeneck, Wolfsbuch und Reutsachsen; Dienstag, 7. August, 20 Uhr, Gasthaus Zum Rappen in Schonach für die Einwohner aus Finsterlohr, Schonach und Burgstall. Der Bauherr wird das Projekt vorstellen, außerdem stehen Bürgermeister Uwe Hehn, die städtische Sachbearbeiterin Zehnder sowie der jeweilige Ortsvorsteher für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Diskussion ohne das Beisein des Bauherren.