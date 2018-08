Radmuttern an Auto gelöst

Waldmannshofen.Die Polizei Bad Mergentheim sucht Zeugen. An einem geparkten Fahrzeug, das in der Nacht zum Samstag in Waldmannshofen in der gleichnamigen Straße geparkt war, wurden drei Radmuttern gelöst. Die Besitzerin des Wagens bemerkte bei ihrer Fahrt am Samstagmorgen in Richtung Aub ein leichtes Ruckeln. Nachdem sie die Ortschaft passiert hatte, wurde das Ruckeln lauter, so dass sie ausstieg. Der Reifen samt Felge hatte sich zwischenzeitlich vom Fahrzeug gelöst, so dass ein Schaden am Kotflügel entstand. Die Polizei Bad Mergentheim ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07931/549900. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018