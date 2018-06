Rauschendes Fest für die Königin der Blumen

Anzeige

Für alle, deren Herz für die Königin der Blumen, die Rose, schlägt, war das zweitägige 13. Rosenblüten- und Lichterfest wieder einmal genau das Richtige.

Creglingen. Unter dem Motto „Kommen, staunen, genießen – einfach mal die Seele baumeln lassen“, forderte Elfriede Metzger, Vorsitzende der Gartenfreunde Creglingen, die Gäste – darunter sehr viele Touristen – in ihrer Begrüßungsrede auf, das Tauberstädtchen einmal von der rosigen Seite zu erleben.

Zunächst gaben die Böllerschützen Fortuna aus Röttingen mit drei krachenden Salven den Startschuss. Beim letzten Schuss drangen herrlich duftende Rosenblüten aus den Läufen und regneten über die Gartenanlage. Rosenkönigin „Isabella I.“ und ihren beiden Prinzessinnen Anna und Rosalina begannen die zahllosen Wanderungen durch die Blütenpracht. Der zauberhafte terrassenförmige Romschlossgarten zeigte sich bei herrlichem Wetter in voller Pracht, obwohl sich die Blüten wegen der Vegetation schon 14 Tage früher entfaltet hatten. Mächtige Rosensträuche schwingen sich in dem Rosengarten in luftige Höhen, Kletterrosen schmiegen sich an Rankgerüste und Madame Boll oder Rose de Resht verströmen ihren betörenden Duft. Wer nicht spazieren gehen wollte, konnte auf lauschigen Sitzbänken Rosensekt genießen.