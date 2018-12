Münster.Ein Adventskonzert des Gemischten Chors und der Herrgottstaler Musikanten aus dem Creglinger Teilort Münster fand in der Allerheiligenkirche in Münster statt. Eröffnet wurde das Konzert durch Matthias Döhler aus Wermutshausen an der Orgel.

Die Liedbeiträge des Gemischten Chors unter der Leitung von Gabriele Jung-Beitz und die Musikstücke der Herrgottstaler Musikanten unter der Leitung von Heiko Dreher umfassten dabei verschiedene Stilepochen von der Klassik bis zur aktuellen Popmusik. Musikalisch ausgeschmückt wurde das Konzert durch traditionellen acapella-Gesang und musikalischen Liedvorträgen der Musikgruppe „tones & notes“, weihnachtlichen Weisen, die von den Kindern der Kinderkirche vorgetragen wurden, und Musikbeiträgen von den Jungmusikern der Herrgottstaler Musikanten. Durch ein weiteres Solostück an der Orgel zeigte Matthias Döhler, dass auch moderne Musik auf der Orgel gespielt werden kann. Die Künstler und Interpreten des Abends wurden durch die zahlreichen Besucher reichlich mit Applaus bedacht. Durch das Programm des Abends, führte mit adventlichen Wortbeiträgen in Abstimmung auf die folgenden Musikstücke Pfarrerin Fraukelind Braun aus Creglingen.

Der Erlös des Abends kommt der Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Münster zu gute.

Nachdem der letzte Ton des Konzerts verstummt war, bot der Jugendclub den Konzertbesuchern Punsch, Glühwein und weihnachtliches Gebäck im früheren Schulhaus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018