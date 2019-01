Repair-Café in Creglingen

Creglingen.Das nächste Repair-Café findet am Samstag, 26. Januar, von 10 bis 12 Uhr in der Begegnungsstätte „Komm“ in Creglingen statt. Um 10 Uhr können kaputte Gegenstände aller Art mitgebracht werden. Die Reparateure helfen fachmännisch bei allen Fragen rund ums Reparieren, egal ob Elektro, EDV, Holz oder Mechanik.

Werkzeug, Kleber und Kleinteile sind vorhanden. Die Helfer arbeiten ehrenamtlich und auf Spendenbasis.

Aufgrund des hohen Aufkommens wird ab jetzt immer nur ein Gegenstand pro Person angenommen. Sollte jedoch am Ende noch „Luft“ sein, kann auch noch ein zweiter angeschaut werden. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Die weiteren Repair Café-Termine für 2019 sind: 23. März, 25. Mai, 20. Juli, 28. September und 16. November. Kontakt Familienzentrum: Erika Weimer, Telefon 07933/70144, familienzentrum@creglingen.de

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019