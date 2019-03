Creglingen.Kaputte und liebgewonnene Gegenstände aller Art können am Samstag, 23. März, von 10 bis 12 Uhr wieder in das „Komm“-Repair-Café in Creglingen, mitgebracht werden.

Auch alte Fahrräder können repariert werden. Die ehrenamtlichen Reparateure helfen fachmännisch bei allen Fragen rund ums Reparieren, egal ob Elektro, EDV, Holz oder Mechanik, auch ein Fahrrad, das einen Platten hat. Werkzeug, Kleber und Kleinteile, sind teilweise vorhanden.

Es sollten aber, falls vorhanden, auch selbst weitere oder spezielle (Ersatz-)Teile mitgebracht werden, die für die Reparatur sinnvoll sein könnten. Pro Person wird nur ein Gegenstand angenommen. Das Angebot ist kostenfrei, Spenden sind möglich. Weitere Informationen erhält man unter Telefon 07933/70144.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019