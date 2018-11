Reparieren statt einfach wegwerfen

Creglingen.Die Veranstaltungsreihe „Hausmusik“ ist für Familien gedacht und bietet gemeinsames Singen in entspannter Atmosphäre. Die wöchentlichen Hausmusik-Abende finden jeweils freitagabends an verschiedenen Orten statt und werden von Ehrenamtlichen gestaltet.

Willkommen sind Familien und Menschen von klein bis groß, die Lust am und auf gemeinsames Singen ohne Leistungsdruck haben. Ein Getränk ist mitzubringen.

Die nächsten Hausmusikabende sind am Freitag, 16. November von 18 bis 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Advent, Advent ein Lichtlein brennt. . .“, kann man mit Susanne Habel alte und neue Adventslieder vielleicht wieder neu entdecken. Gerne dürfen eigene Instrumente mitgebracht werden. Treffpunkt ist im „API-Haus“ in der Klingener Straße 6. Am Freitag, 23. November, heißt es von 19 bis 20.30 Uhr „Spaß am Singen“ mit Katja Keller und Anna-Maria Schmieg. Unter dem Motto „Danke (Gott) für die Lieder, die in uns klingen, danke (Gott) für den Spaß am Singen“ (Familienlobpreis) treffen sich Kinder und Erwachsene zum gemeinsamen Singen mit Klavierbegleitung. Treffpunkt ist der Gemeindesaal Finsterlohr, in Finsterlohr 70. Ein Repair- Café wird am Samstag, 17. November veranstaltet. Die Alternative zum Wegwerfen, das Repair-Café Creglingen, geht in die zweite Runde. Nach der gut besuchten Premiere findet das nächste Repair-Café am Samstag, 17. November, von 10 bis 12 Uhr im „Komm“, Hauptstraße 39, statt. Jeder kann ohne Voranmeldung kaputte Gegenstände zum Reparieren mitbringen. Die Idee ist, Dinge durch reparieren weiter verwenden zu können statt neu zu kaufen und dadurch Müll zu vermeiden. Manchmal gelingt dies mit einigen geschickten Handgriffen und dem entsprechenden Fachwissen. Wer selbst mit seinen Bemühungen nicht weiter kommt oder einfach gar nicht weiß wie er es anstellen soll, dem stehen die Repair-Café-Experten mit Rat und Tat zur Seite. Repariert werden Gegenstände aller Art, z.B. elektrische oder elektronische Geräte und EDV, Holz, Metall, Textil und Fahrräder. Bei Fragen kann man sich vorab gerne an das Familienzentrum wenden oder einfach auf einen Plausch vorbeikommen.

Weitere Informationen zur Repair-Café-Bewegung erhalten Interessierte unter www.repaircafe.org, einer internationalen Community.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018