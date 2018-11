Respekt vor der Schöpfung

Münster.Der Respekt vor heimischen Wildtieren geht aus Sicht der Kreisjägervereinigung zunehmend verloren. In der modernen Gesellschaft spielen sie keine Rolle mehr sondern „müssen gnadenlos wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen weichen“.

Die Hubertusfeier in Creglingen-Münster war eine gute Gelegenheit, über den Umgang mit dem Wild nachzudenken. „Wie in der Legende vom Hl. Hubertus müssen auch wir wieder den Wildtieren mehr Respekt entgegenbringen“ – Pfarrerin Fraukelind Braun hat im Gottesdienst in der Allerheiligen Kirche mit dieser Aussage das Anliegen der Jäger auf den Punkt gebracht. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatten die Parforcehornbläser der Kreisjägervereinigung Mergentheim unter der Leitung von Mathias Michelberger übernommen.

Es war ein faszinierendes Klangerlebnis, das die Naturhörner geboten haben. Mal schnell mal andächtig, langsam, gewaltig, aber auch wieder leise, wurden die Chorsätze vorgetragen. Die Besucher, in der bis auf den letzten Platz gefüllten Allerheiligen Kirche bekamen einiges geboten in dieser einzigartigen Form der Messe. Zuvor schon hatten der Mesner gemeinsam mit Herrn Ortsvorsteher Otto Busch den Kirchenraum naturnah gestaltet, Wildfrüchte, Bäume und buntes Herbstlaub, angestrahlt durch Kerzenlicht und vor dem Altar das Hirschgeweih mit dem Gekreuzigten, sorgten für eine wunderbare Atmosphäre.

In der Predigt ging Pfarrerin Braun auf die Legende des Hubertus ein. Als Eremit lebte er hautnah in und von der Natur. Er ernährte sich vom erlegten Wild, schlief unter freiem Himmel, ohne feste Behausung zog er durch die Wälder, um den schmerzhaften Verlust seiner geliebten Frau zu bewältigen. Die Stille der Natur und das Leben in der einzigartigen Schöpfung, die Begegnung mit dem Hirsch haben in ihm den Glauben gefestigt. Diese Begegnungen zur Festigung des Glaubens wünschte Frau Pfarrerin den anwesenden Gottesdienstbesuchern.

In den Fürbitten betete Kreisjägermeister Hariolf Scherer mit der Gemeinde, um den verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung sowie um den Einsatz für Hilfsbedürftige, die durch Flucht oder Vertreibung ihr Land verlassen mussten und nun auf neue „Lebensräume“ und Begegnungen angewiesen sind.

Zum Abschluss des Gottesdienstes trug der gemischte Chor noch zwei Lieder in der Kirche vor.

Nach der Messe waren die Kirchenbesucher und Jagdhornbläser ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018