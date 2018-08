Revanche eindrucksvoll geglückt

Die „Glorreichen Sieben“ haben nach einem Jahr Pause wieder das Jedermann-Fußballturnier in Finsterlohr gewonnen. Ihnen glückte die Revanche gegen Vorjahressieger „Barca“.

Finsterlohr. Im Veranstaltungskalender der Stadt Creglingen hat das Fußballturnier des Jugendclubs Finsterlohr seinen festen Platz. Immer am dritten Wochenende im August und damit traditionell eine Woche nach dem Taubertalfestival steht der Creglinger Stadtteil im Zeichen von König Fußball. Was 1990 als einmalige Sache in Erinnerung an die Finsterlohrer Fußballer der frühen 50er Jahre gedacht war, wurde zu einer unerwarteten Erfolgsgeschichte.

Mit einer Ausnahme Mitte der 90-er Jahre fand das Turnier jedes Jahr statt – und das mit zunehmender Beliebtheit. Zwar werden inzwischen keine 16 Mannschaften mehr gemeldet wie noch vor einigen Jahren, aber auch mit zwölf Teams war das Turnier im 28. Jahr seines Bestehens wieder ein Erfolgsmodell. Neu dabei in diesem Jahr waren zwei Mannschaften: Arminia Bierfehlt und Glashoch Rangers. Nach Jahren der Dominanz hatten die Glorreichen Sieben im letzten Jahr eine 0:3-Schlappe im Finale gegen Barca hinnehmen müssen. Diese Scharte wetzte die Mannschaft aus Schmerbach in diesem Jahr eindrucksvoll aus und drehte im Endspiel den Spieß um. Nach 2x15 intensiven Minuten hieß es 4:1 für die Glorreichen Sieben.

Zuvor hatte es an zwei Tagen 27 überaus faire Begegnungen gegeben, bei denen Überraschungen nicht ausblieben. Der Dauersieger aus den Anfangsjahren, das „Imperium“ aus Finsterlohr, kam erstmals seit langem wieder unter die ersten vier – und das kurioserweise, ohne ein Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen zu haben. Die Stone Break Jumpers, vor drei Jahren noch im Finale, mussten sich diesmal mit Platz acht begnügen. Bei ihrer Premiere landeten die jungen Spieler von „Arminia Bierfehlt“ gleich auf dem beachtlichen dritten Platz. Zu den Kuriositäten des Turniers gehörte auch das Spiel um Platz fünf, in dem Muggebatsche 09 und Schoni Deutschland sich gegenüberstanden. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 gestanden – das Elfmeterschießen war dann nichts für schwache Nerven, denn erst beim Stand von 12:12 fiel die Entscheidung zugunsten von Muggebatsche 09.

Die Ergebnisse der Platzierungsspiele: Platz elf Glashoch Rangers – Brüddlbuben 2:0; Platz neun Sektkorken – Haller 0:1; Platz sieben Mostkeller Crondl – Stone Break Jumpers 3:0, Platz fünf Muggebatsche 09 – Schoni Deutschland 13:12 n.E.; Platz drei Imperium – Arminia Bierfehlt 1:2.

Das Endspiel fand in diesem Jahr unter der Leitung von Schiedsrichter Andreas Kemmer aus Bieberehren statt, der für den erkrankten Schiedsrichter Gerhard Kammleiter eingesprungen war.

Die Zuschauer sahen eine temporeiche Partie, wobei schnell deutlich wurde, dass die Glorreichen Sieben diesmal am längeren Hebel saßen. Schon zur Pause stand es 3:0 für die Mannen um Martin Kleinschrodt. In der zweiten Hälfte versuchte Barca noch einmal alles, erzielte auch das 1:3. Doch mit dem 4:1 war die Partie endgültig entschieden. Für die Glorreichen Sieben war es der insgesamt achte Turniersieg in Finsterlohr.

Bei der Siegerehrung im Festzelt würdigten Ortsvorsteher Fritz Danner und Bürgermeister Uwe Hehn das Engagement des Jugendclubs und der Finsterlohrer Dorfgemeinschaft. Nur gemeinsam könne man ein solches Event stemmen, meinten die beiden Redner übereinstimmend. Sie überreichten den Mannschaften die Pokale.

Ausgezeichnet wurden außerdem als Torschützenkönig Johannes Schmitt (Schoni Deutschland) mit sechs Toren, Daniela Pfeuffer (Barca) als Torschützenkönigin (vier Treffer) und als bester Torwart Tobias Botsch (zwei Gegentreffer). Bei den Klängen der Stimmungsband „Frankenbengel“ wurde noch lange gefeiert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018