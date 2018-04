Rösch und Wörrlein sind nun Ehrenmitglieder

Anzeige

Creglingen.Bei der 98. Jahreshauptversammlung des FC Creglingen berichtete der Vorsitzende Andreas Wolfarth, der im letzten Jahr Edith Scheiderer ab gelöst hatte, von einem aktiven Vereinsjahr ohne Unglücks- oder Schadensfälle. Das erste Jahr war geprägt von Umstrukturierungen und etlichen Investitionen, unter anderem in einen neuen Gastank, der die Gasbezugskosten um 50 Prozent reduziert. Zahlreiche Veranstaltungen wie das traditionelle Sommerfest, Turniere, ein Skiausflug, ein Weihnachtsmarktstand und natürlich der Sportbetrieb prägten das Jahr. Wolfarth betonte, dass der FC Creglingen in den letzten zwölf Jahren insgesamt 227 000 Euro investiert habe und auch im Jahr 2018 stünden weitere Modernisierungsmaßnamen an: So soll es eine neue Beregnungsanlage geben, die alten Umkleidekabine umgebaut und die Duschen modernisiert werden.

Fußballabteilung

Die Berichte aus den Abteilungen eröffnete Till Raab für das Abteilungsleiterteam Fußball. Die Herrenmannschaft erreichte in der letzten Saison Platz fünf, startete in die neue Runde allerdings etwas holprig, was schließlich zu einem Trainerwechsel führte: Markus Schweizer folgte auf Sebbi Rizza. Bei der zweiten Mannschaft gab es zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft mit Bieberehren. Die SGM trott in der Kreisklasse B an, die Reserve nimmt als Neuner-Team am Spielbetrieb teil. Trainiert wird die Spielgemeinschaft von Martin Gerlinger. Beide Trainer werden ihr Amt am Saisonende abgeben, eine Nachfolgeregelung ist schon getroffen.

Die Fußballdamen starteten nach einem dritten Platz in der Vorsaison mit Trainer Bernd Scheiderer in die neue Runde. Sie halfen auch rund um Vereinsheim, Jugendtanz und Weihnachtsmarkt mit. Im Jugendbereich betreuen aktuell 27 Trainer 13 Teams in allen Altersklassen. Von der A- bis zur C-Jugend bestehen Spielgemeinschaften. Besonders erwähnenswert sind die fünf Mädchenmannschaften, die in dieser Runde für den FC die Kickschuhe schnüren. Höhepunkt war das Hallenturnier der Jugend, an dem über vier Wochen insgesamt 140 Teams teilnahmen.