Romantische Musik im Freien genossen

Creglingen.Ein Konzert der Meisterklasse von Roberta Cunningham. Wie jeden Sommer seit 18 Jahren im Romschlössle. Seit Tagen brennt die Sonne ohne Erbarmen auf das Dach. Drinnen im großen Saal eine Affenhitze, der Schweiß läuft. Verschattung der Deckenfenster – gibt’s denn sowas? Jedenfalls nicht im Creglinger Romschlössle.

Kurzentschlossen entscheidet sich der veranstaltende Kunstverein, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Gastgeberin des Abends, Manuela Naser, packt mit ihrer ganzen Familie an und richtet den Innenhof des Romschlössles in Windeseile für eine Freilicht-Aufführung her. Von überallher werden Stühle auf das Kopfsteinpflaster bugsiert. Sie wackeln zwar ein bisschen und finden auf den glatten Buckeln der unregelmäßigen Quader nicht immer festen Halt. Aber das tut der Romantik keinen Abbruch. Im Gegenteil! Stimmiger ließe sich die romantische Musik nicht genießen: ein kühler Abendhauch (der sogar mal kurz in die Notenblätter des Pianisten griff), Lichterschmuck in den umgebenden Fenstern, und die Vögel pfiffen zuweilen mit den Sängern um die Wette. Auch dieses Mal wird dem zahlreich erschienenen Publikum ein breitgefächertes Programm vorgestellt mit selten zu hörenden Kompositionen sowie bekannten Ohrwürmern wie „Maria“ aus der Westside Story, „O sole mio“, „Lippen schweigen“ oder „Da geh ich ins Maxim“. Die Sängerinnen und Sänger kommen auch dieses Jahr aus aller Herren Länder: aus Kanada, USA, Australien, Großbritannien, Island, und natürlich aus Deutschland.

Seit diesem Jahr geht Roberta Cunningham mit ihrem Sommer- Chorworkshop „Improving Vocal Performance“ eigene Wege. Mit dem Einbau von Entspannungstechniken und schauspielerischer Schulung in ihren Kurs der Meisterklasse setzt sie eigene Akzente und hat dafür mit Susanne Pohlmeier extra eine Lehrerin für Schauspielkunst engagiert. Sie setzt mit dem selbst gesungenen „I’ll be seeing you again“ auch einen eigenen musikalischen Akzent. Cunnigham versprach, auch im nächsten Jahr in Creglingen wieder ein Konzert zu geben. hoka