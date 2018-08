Rund 150 000 Euro Schaden

Anzeige

Wolfsbuch.Beim Brand einer Maschinenhalle im Creglinger Stadtteil Wolfsbuch ist am Montagnachmittag ein größerer Schaden als zunächst vermutet. Gegen 15.10 Uhr war, wie berichtet, das Feuer ausgebrochen, während in dem Gebäude Reparaturarbeiten an einem Pkw stattfanden. Daraufhin hatten sich die Flammen schnell auf die gesamte Halle ausgebreitet. Das Gebäude und das gesamte Inventar, darunter mehrere Fahrzeuge und Maschinen, brannten komplett aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro wie die Polizei nun nachträglich mitteilt. Die Ermittlungen zur Entstehung des Feuers dauern an. Der Polizeiposten Weikersheim bittet Zeugen, die den Brand vor allem in einem frühen Stadium fotografiert oder gefilmt haben, sich als Zeugen unter Telefon 07934 / 9947-0 zu melden.