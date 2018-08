Rund 80 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Wolfsbuch

Anzeige

Wolfsbuch.Im Creglinger Stadtteil Wolfsbuch ist am gestrigen Nachmittag eine landwirtschaftliche Halle niedergebrannt. Der Brand brach kurz nach 15 Uhr aus, vermutlich, so die Polizei, in Folge von Arbeiten an einem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 80 000 Euro. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Creglingen, Finsterlohr und aus dem benachbarten Rothenburg ob der Tauber. Bild: Dieter Balb