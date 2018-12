Rundgang mit Rück- und Ausblick

Frauental.Rückblick und Ausblick – die Last des alten Jahres ablegen und voll Hoffnung ins neue Jahr gehen. Das ist das Ziel eines rund einstündigen Rundgangs, welcher der Museumsverein Kloster Frauental am Donnerstag, 27. Dezember, um 18.30 Uhr, veranstaltet. Gertrud Schneider führt unter dem Motto „Wenn der Himmel sich öffnet“, zu mehreren Stationen. Der Abschluss wird wie im letzten Jahr in der Klosterkirche sein. Willkommen sind Erwachsene ebenso wie Kinder. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr bei der Klosterkirche in Frauental. Der Rundgang wird dem jeweiligen Wetter angepasst. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind erforderlich. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018