Sanierung des Stadtkerns genießt Priorität

Creglingen hat gewählt: Die Wahlgemeinschaft Creglinger Bürger stellt 14 Stadträte, die SPD fünf. Die FN fragten nach, wie die Beteiligten den Wahlausgang beurteilen.

Creglingen. „Ich war total überrascht und natürlich mehr als zufrieden“, freut sich WCB-Sprecher und Bürgermeister-Stellvertreter Karl Haag, der bei der Gemeinderatswahl mit 4000 Kreuzen der absolute Stimmenkönig war.

400 Stimmen gewonnen

Wieso er im Vergleich zu 2014 noch einmal um 400 Stimmen zulegen konnte, kann er sich selbst nicht so ganz erklären: „Als Verbindungsmann zwischen Bürgern und Rathaus komme ich des Öfteren direkt mit den Leuten und vor allem ihren Sorgen und Nöten in Kontakt – auch durch meinen Getränkehandel“, meint er im Gespräch mit dieser Zeitung. Genauso überraschend wie sein stark gestiegener Zuspruch: Dass „Newcomer“ und Parteikollege Thomas Dörfler rund 1500 Stimmen verbucht hat. „Er ist ein guter und sachlicher Mann“, sagt Haag über Dörfler, der sich auch bei Stress nicht gleich aus der Ruhe bringen lasse. Haags Prioritätenliste für ist klar gesteckt. An oberster Stelle: der Neubau des Pflegeheims.

Niveau der Ärzteversorgung

Aber genauso liege ihm die Erneuerung des Stadtkerns am Herzen: „Hier wird einiges passieren. Dafür wird eventuell auch das eine oder andere ältere Gebäude weichen müssen.“

Auf Platz drei stehe die Ärzteversorgung. Deren Niveau wolle man nicht nur erhalten, sondern sogar noch verbessern.

Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn räumt der Stadtsanierung des Kernorts sogar oberste Priorität ein. Danach nennt er die Straßensanierung sowie die Schaffung von Bauplätzen und Wohnraum in Freudenbach und Waldmannshofen. Weiter liege ihm die Entwicklung der Landwirtschaft am Herzen. Die Stadträte der SPD waren leider – trotz intensiver Bemühungen – nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

