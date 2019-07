Schlosshof wird zum Kinosaal

Creglingen.Der Creglinger Schlosshof verwandelt sich am Samstag, 13. Juli, wieder in einen Kinosaal. Das beliebte Kino Open-Air findet in diesem Jahr mit der französischen Komödie „Monsieuer Claude und seine Töchter 2“ statt. In der Fortsetzung geht es um folgendes:

Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie haben so einiges mitgemacht, seit ihre vier Töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet haben. Trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten haben sie sich mittlerweile mit ihren Schwiegersöhnen glänzend arrangiert. Monsieur Claude hat sogar deren Heimatländer besucht. Mit dem Familienfrieden ist es jedoch vorbei, als die Töchter ihren Eltern mitteilen, dass sie Frankreich verlassen wollen. Claude setzt alles daran, das zu verhindern.

Getränke-/Cocktailbar

Umrahmt wird der Abend in bewährter Weise mit einer Getränke-/ Cocktailbar und einem Snackangebot.

Ein Kartenvorverkauf ist wieder bei der Sparkasse Tauber-Franken sowie der Volksbank Vorbach-Tauber in Creglingen eingerichtet. Einlass: 20 Uhr. Veranstaltungsort: Schlosshof (hinter dem Rathaus), Filmbeginn: gegen 21.45 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet der Kinoabend in der Creglinger Jugendherberge statt. Veranstalter ist der Tourismusverein oberes Taubertal.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019