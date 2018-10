Schmerbach feiert Kirchweih

Schmerbach.145 Jahre Jahre sind vergangen seit der Einweihung der Johanneskirche im Creglinger Ortsteil Schmerbach: Seit dem 12. Oktober 1873 läuten die Glocken und rufen die Menschen zum Gottesdienst. In der evangelischen Kirchengemeinde Finsterlohr-Schmerbach-Lichtel wird am Sonntag, 14. Oktober, Gottesdienst gefeiert: um 18.30 Uhr in Finsterlohr und um 19.45 Uhr in Schmerbach. Das Abendmahl wird jeweils in Herrnhuter Form gefeiert.

